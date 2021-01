Jeux Video

Rapporté par Gematsu.Square Enix a déposé en décembre (les données ont été rendues public aujourd'hui) trois choses :- Les marques "Ever Crisis" et "The First Soldier"- Le logo Shinra Electric Power CompanyBon ça fait donc globalement référence à Final Fantasy VII quoi mais outre "The First Soldier" (en lien avec Sephiroth), c'est surtout le coup du "Ever Crisis" qui interpelle puisque faisant lien au "FFVII Universe" mis en place il y a des années, et dont les sous-titres suivaient l'ordre alphabétique :- FFVIIdvent Children- FFVIIefore Crisis- FFVIIrisis Core- FFVIIirge of Cerberus- Et donc FFVIIver Crisis si confirméNoteça peut très bien être un jeu mobile en marge du "Remake Part 2"