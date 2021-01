J'en suis a 70h de jeu (je joue sur PC) et c'est l'eclate totale. Je laisse la derniere mission principale pour faire toute les quetes secondaires et les contrats etc etc et j'adore !



Le gameplay estvraiment top et permet de jouer comme on le souhaite (bourrin assasin sniper piratage etc etc)



Bref, que du bon, bashing pas du tout mérité, et les quelques mini bug que j'ai pu avoir je m'en bas royal ca change rien a cette tuerie.