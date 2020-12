Ca y'est le platine est tombé et je n'ai absolument plus rien à faire,j'ai rincé le jeu fait toutes les quêtes annexes,toutes les "missions" NCPD ,niveau 50 réputation 50 + les 4 fins principales.Alors je ne serais pas dans le camp de celui qui cracher sur le jeu et je ne serais pas dans celui qui mettent des œillères car j'ai kiffé le jeu.Le jeu m'a autant plus et fait vivre une belle aventure qu'il m'a aussi déçu.Je vais attaqué d'abord par les points pour MOI qui m'ont déçu-post game à chier,pas de NG+,on fini le scénario et on revient avant la dernière mission.Si vous avez fait toutes les missions annexes il n y a rien à faire puisque 2eme point qui m'a déçu AUCUNE vraie activité annexe(oui je sais on va me sortir c'est pas GTA bla bla bla) oui mais c'est UN OPEN WORLDverticalité pas assez présente bien que un peu exploitée dans certaines missions.Pas de véhicules volants snif.-Pas de personnalisation des voitures,on nous oblige à acheter des caisses dont la moitié sont éclatées.Pas de concessionnaire tu arrive devant la voiture tu appuie sur carré voilà.Pas de possibilité de changer la couleur rien nada.Pas de courses de rue dans NIGHT city,sur le cul.Juste 4 courses via une quêtes annexes.-notre appartement qui ne sert à RIEN-IA Honteuse.la plupart du temps ne te voient pas,reste planqué derrière un mur.je ne sais même.pas si on peut parler D'IA et pourtant j'ai joué en hard.-Aune courses poursuite,les flics ne servent à rien encore une fois,ils sont incapables de prendre leurs voiture et conduite je ne sais pas si les gens se rendent compte du scandale lol.Si tu est à pied ils se téléportent devant-le côté rôlePlay à la rue.les 3 classes de départ te font juste partir à un endroit différent.Les choix par rapport à ton choix de départ sont extrêmement décevant et ne change rien l'histoire.Comme les choix de dialogues de toute l'aventure,quoi que vous fassiez comme choix tout se jouera à la dernière mission.-Duree de vie Pas comme annoncée...j'ai tout bouclé en 70-75 heures,dur.-Enfin il ne faut pas regarder de trop près,je ne parlerais pas de bugs car yen a dans tous les jeux mais le jeu use de beaucoup d'artifices pour s'en sortir.Le truc qui m'a le plus choqué c'est quand tu a vu sur toute la ville en hauteur que tu vois toutes ces voitures qui roulent ...et la tu appuie sur R2 pour zoomer et.....je laisse découvrir ça fait peur !Le jeu en 1.06 ne crash "presque plus" en 1.04 j'avais encore 1 crash par heure c'était affreux.par contre l'ai l'impression que ça a amené plus de bugs ét moins de monde dans les rues (c'était déjà pas le point fort ya des moment ya personne vraiment..)- Les badlands,zone tellement sous traitée...-lenchainement des missions au téléphone quand on vide la carte à la fin on consomme on consomme sans plaisir.C'était plus cool de prendre son cheval.et d'aller découvrir le monde.Bref la vous devez vous dire j'ai détesté le jeu lol.Non je dis juste les choses et je tiens a souligner tout ça car certes l'ia ou les.bugs peuvent être traitées via des patchs,mais pas le reste et c'est pourquoi j'en ai plus rien a secouer de leurs patchs next gen,car oui le jeu est excellent comme ca.Passons aux points forts.Déjà malgré tout le jeu est assez fluide et la direction artistique fait tout le boulot.A beaucoup,beaucoup de moments on s'arrête ,on admire Night City,dans sa belle caisse (911 turbo sisi) les lumières,les néons,ces buildings gigantesques,cette construction tentaculaire,vraiment CA TUE.C'est clairement un gros tour de force et la ville est clairement LE personnage principal du jeu.On se sent petit,tout petit,c'est une grande réussite et se classe directement dans l'une des meilleurs villes jamais construites dans un jeu-video.Pour faire le chier jaurais aimé pouvoir aller partout faire des tours d'hélicoptère me poser OU je veux mais bon peut être sur une autre gen!-ensuite les personnages. Il y en a beaucoup de réussis.V,Judy,kerry,Rogue ....et bien sûr Johnny. Je ne spoil pas mais on a une grosse star qui a été intelligement utilisé,quel personnage !En général tous les personnages,l'univers ca pète la classe.Étant fan ultime de deus ex j'en attendais pas moins.Pas ou peu de fausses notes dans l'univers,travail de fou effectué.-La mise en scène. La première personne finement utilisée. Certaines scènes tutoient le grand art.-la narration,l'histoire,les dialogues.On est à fond dedans.Ca se mets doucement en places,beaucoup de scènes incroyable dans la trame principale.La V.O est énorme aussi,je sais pas comment les gens font pour jouer en FR quand tu vois les inepties sortie par les pnj dans la rue ou certaines voix beaufs ahah ça brise l'immersion mais ça c'est subjectif.-les quêtes annexes,les vraies hein pas les trucs NCPD à se pendre.Certes on est pas à un ratio de qualité du niveau de TW3 mais certaines sont vraiment excellentes et valent le coup d'œil,de toute façon je vois pas l'intérêt d'acheter ce jeu et de pas faire toutes les missions..-les fins.pour le coup on le droit à 4 (ou 3et demi) vraies fins .Pas seulement une cinématique mais vraiment 1 à 2h de gameplay exclusif à chaque fin et qui sont toutes réussies.Voilà,malgré que le jeu est énormément imparfait et décevant sur beaucoup de points j'ai kiffé ce jeu.Un jeu dans un univers incroyable et enfin le cyberpunk creusé avec un travail monstre.Je conseille le jeu a tous les fans de cette ambiance et qui veulent vivre une belle histoire dans une ville unique.tw3 Restera le chef d'œuvre ultime de CDPR mais CP2077 vaut clairement l'achat et ne mérite certainement de se faire basher pour tout et n'importe quoi.J'espère des dlc à l'avenir à la hauteur de Blood & wine .