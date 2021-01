Quelques nouvelles images etpetites infos sur le remake de Shaman King.Le nouveau design de certains persos principaux ont été devoilés. On apprend que tout les doubleurs originaux des persos ci-dessous seront present a part pour Blason et Kororo.On apprend aussi que ce sera encore Megumi Hayashibara qui chantera l'opening et l'ending, comme sur la precedente serie

posted the 01/06/2021 at 10:54 AM by guiguif