Ligue des nations



La version japonaise J-League Soccer: Prime Goal 3



Des modes en veux-tu en voilà !



Les 14 pays

League Championship

You are Hero



Vous ne passerez paaaaaaaaaas !!!!!

90 minutes: European Prime Goal

Fiche technique:

NOTE PRESSE (Joypad 048 - Décembre 1995)

Screenshots:

Quand on évoque jeux de football de nos jours, on pense instantanément aux FIFA d'EA et un peu aux PES de Konami.Cela n'a pas toujours été ainsi, et dans des temps bien plus anciens on pouvait voir fleurir tous les mois moult titres mettant en scène le plus populaire des sports.Tecmo, Capcom, Jaleco, SNK, Sega, US Gold, Sensible Software, Data East, Technos Japan et on en oublie... Tous s'étaient fait les dents sur ce genre vendeur et générique un peu à l'instar des titres de F1.Parmi ces éditeurs/développeurs, il y avait Namco qui nous sortait en décembre 1995 sur une Super NES en fin de parcours la 3ème itération de sa série Prime Goal rebaptisé chez nous en, et distribué par les britanniques de Ocean.Un jeu de foot retro qui intéressera personne pour conclure cette année 2020 un peu spéciale ? Et bien pourquoi pas !Après une introduction "punchy", on se retrouve face à un menu des plus riches en mode de jeu.Les développeurs de Namco ont fait preuve de générosité mais de fausse générosité en réalité.- Les matchs amicaux contre le CPU ou un jeu joueur sont divisés en 2 modes distincts,- les modes Tournament et Cup Championship se ressemblent pas mal,- le mode All-Star est un All-Star Game comme pour le basket, un match qui réunit les meilleurs joueurs de tous les pays,- un mode League Championship qui est une saison de championnat avec match allers-retours,- un mode option assez complet- et enfin un mode You are a Hero qui aurait pu être intéressant mais qui ne l'est pas vraiment en fait.Au delà de ces modes, le premier soucis vient déjà du contenu au niveau des équipes qui est juste famélique : 14 équipes nationales européennes dont la France et la Belgique (mais aussi l'Italie, l'Allemagne etc).Vous voulez jouer avec le Brésil ou le Japon ? Merci au revoir.Pas de logos, ou de noms officiels, mais tout cela n'est en soi pas bien grave compte tenu de l'âge du jeu.Vue de l'extérieur, ce jeu de foot est plutôt joli pour le support, rapide et l'ensemble bouge assez bien. Mais pad en main, c'est une autre histoire.Construire une action est laborieuse. L'IA a cette fâcheuse tendance à faire un peu n'importe quoi, et à ne pas aller vers un ballon neutre, c'est à nous de bien manœuvrer les joueurs. Pour imager, c'est comme conduire un gros camion mais au bout d'un peu de pratique on s'en sort.Les tacles à la carotide ne sont jamais (ou presque) sanctionnés, d'ailleurs l'arbitre est nullissime : les hors-jeux ne sont jamais sifflés et dans la surface vous pouvez clairement vous faire plaisir, l'homme en noir dort au milieu du terrain.Les gardiens (que l'on ne contrôle pas) sont catastrophiques et se font TOUJOURS avoir par la même phase ou pattern du CPU dans la surface (lob de défense et du gardien qui sort à la pêche, tête, but).Ajoutons à cela qu'il n'y a aucune variation climatique, que les ralentis (même de vos buts) brillent par leur absence, que le match nul en modeest impossible (incensé !).Aussi le mode, part d'une bonne intention : créer son joueur, l'entraîner et le faire évoluer. Sauf que l'entraînement est automatique, c'est le CPU qui l'entraîne, excusez-moi mais dans ce mode vous n'êtes que spectateur, et que l'évolution se fait de manière discrète durant les vrais matchs. Bref, cela n'apporte rien au jeu au final.Les penaltys comme les coups francs sont gérés de manière complètement aléatoires tout comme la puissance de nos tirs d'ailleurs.Globalement, ce gameplay simpliste s'avère bancal et manque cruellement de sensations ! Avec ce jeu on a l'impression d'être revenu 5 ans en arrière, en 1990...Après ce constat noir, que reste-t-il au titre de Namco pour oserai-je dire sauver l'honneur ?J'aime beaucoup à titre personnel les jeux de foot totalement arcade et irréaliste qui autorise à ce qu'un défenseur remonte tout le terrain, dribble toute l'équipe adverse et marque le but. Et bien dans, vous pouvez dribbler toute une équipe et planter votre pion, et éprouver cette sensation unique.Seul, le jeu et le challenge qu'il propose sont ennuyeux et surtout plat, à 2 joueurs le titre de Namco s'avère nettement plus fun et amusant.La bonne réalisation technique aide encore une fois à faire passer la pilule, seule l'ambiance sonore est un peu faiblarde.Dernier point que j'ai trouvé plutôt sympathique, c'est cette vue spéciale qui est utilisée de temps à autre lors de duels avec utilisation de jauges. Cela fait penser à du Captain Tsubasa même si la manière de gagner reste assez cryptique.