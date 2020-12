Square-Enix et GoodSmile Company presente aujourd'hui une Nendoroid de Nier Replicant.La figurine sortira en Mai prochain au Japon.Rappellons au passage que 2B a aussi le droit a une Nendoroid qui sortira en Fevrier.

posted the 12/25/2020 at 04:43 PM by guiguif