Éditeur : Nintendo

Développeur : Koei Tecmo

Prévu sur Switch

Date de sortie : 29 Janvier 2021 (Japon)

Le character design est de Yusuke Murata (Eyeshield 21 et One-Punch Man)

Le jeu se concentrera sur le travail d’équipe de Luke et Aaron, ainsi que sur les différences entre deux partenaires. Chacun peut compter sur l’autre, et ensemble, ils tenteront de percer le mystère de la mort du père de Luke, ce qui va les mener à tisser de forts liens d’amitié… et découvrir une conspiration terrifiante.L’histoire se déroule sur l’île de Mikagura, métropole de l’industrie du divertissement à l’international, où régnent la lumière et l’obscurité. Afin de lutter contre « DISCARD », un syndicat criminel qui agit dans l’ombre, quatre personnes ayant chacun leurs propres objectifs décident de se réunir pour former une équipe d’enquête secrète du nom de BOND. Les membres sont Luke, Aaron, le ninja séducteur Mokuma (doublé par Toshiyuki Morikawa) et l’escroc imperturbable Chesley (doublé par Daisuke Namikawa).Au cours du jeu, il faudra former une équipe de deux partenaires pour mener une enquête et s’infiltrer, en choisissant parmi les quatre membres de BOND et en alternant entre eux, tout en résolvant les énigmes qui se dressent sur le chemin. Chaque personnage a ses propres caractéristiques, leur permettant d’enquêter différemment en fonction des situations, ce qui mènera les joueurs à choisir les membres appropriés pour chaque enquête. Au fur et à mesure des informations obtenues, l’itinéraire changera, et il sera nécessaire de bien réfléchir à chacun des choix et au bon partenaire.