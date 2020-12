Hello Gamekyo,Ayant platiné Ghost Of Tsushima cette semaine, je souhaitais faire un article avec une sélection de musiques venant de jeux PS4 et qui resteront gravées dans ma mémoire de joueur pendant très longtemps.Ce n'est pas un classement, je n'ai pas d'ordre de préférence car je ne souhaite pas mettre une musique au dessus de l'autre.Passez de bonnes fêtes avec vos proches1/Certains diront que ce n'est pas la meilleure musique du jeu, que le thème de Ludwig reste le plus magistrale... et ils auront surement raison. Personnellement j'ai été très marqué par les thèmes d'Ebrietas et de Gherman mais quand je pense à Bloodborne, c'est bien la musique de la Bête Cléricale qui représente pour moi le jeu au mieux.2/J'ai hésité avec "Ashes" qui est magnifique également mais j'ai choisi la musique qui est le main thème du jeu pour tous ce qu'elle représente. La renaissance d'un héros, un E3 magistrale, une performance vocale puissante et dramatique...3/Pour celle-ci j'ai grandement hésité avec la plus belle musique de bataille du jeu qui s'intitule "The Way of the Samurai" mais ce qui rend le jeu aussi incroyable c'est en grande partie son héros... quel thème !4/Pour moi ce thème représente Kingdom Hearts III. La promesse d'un retour et d'un récit d'amour entre tous ces personnages. "Hearts as One" est très proche derrière avec la réunion de trois personnages au destin tragique et ayant marqué le cœur de millions de joueurs sur PS2 et DS... Roxas, Axel et Xion.Certes le jeu n'a pas forcément les musiques les plus inspirés et originales de la saga mais j'ai réellement été marqué par le travail de Yoko Shimomura sur "Don't Think Twice" aka "Chikai", qui je suis persuadé était censé être le thème principal de ce troisième épisode à la base. Mais bon je pourrais choisir encore de nombreuses soundtracks sur ce jeu qui est l’œuvre audiovisuel qui m'a le plus fait pleurer dans ma vie.5/Il y a trois thème que je retiens dans ce jeu dans ce remake, les thèmes de l'adorable Aerith, le thème de la douce Tifa et "Let the Battles Begin!", l'une des musiques de combat les plus iconiques du jeu vidéo pour moi. Ne pouvant départager les thèmes des deux héroïnes je choisis celui-ci6/Une difficulté énorme de ne choisir qu'une seule piste dans Persona 5 Royal tant le jeu est rempli de thèmes marquants. Alors pourquoi "Take Over" ?Parce que ce thème a surpassé "Last Surprise" ce qui je pensais était impossible. Le rythme te faisant bouger, les paroles qui te donnent envie de casser du bad guy, je ne m'en suis jamais lassé jusqu'à la fin du jeu et encore aujourd'hui.7/Pour moi cette musique comme son nom l'indique, représente la fin d'un super jeu mais aussi d'une grande saga. Le rythme de ce Lost Legacy était pour moi bien plus efficace que le 4ème épisode et j'aime beaucoup le personnage de Chloé. Et cette musique épique accompagne parfaitement ce dernier combat sur le train ou se battent Nadine et Chloé.8/Dommage qu'il n'y ai pas un nom plus fort pour cette musique qui a accompagné une scène m'ayant vraiment touchée. Oui c'est une scène un peu à la Disney mais diablement efficace après le voyage de nos deux protagonistes.[video]https://www.youtube.com/watch?v=JECiNhMurFY[/video]9/Je vais peut-être en surprendre plus d'un en mettant du Crash ici mais la bande son de ce 4ème épisode est extraordinaire pour moi et surpasse 90% des pistes de la trilogie PS1. Néanmoins les 10% restantes ont le droit à leurs références subtiles dans ces nouvelles musiques comme ici ou l'on peut entendre le main thème de crash 1 version pirate au début par exemple.10/Et pour finir, je souhaitais absolument mettre un Point & Click, genre qui m'est cher et qui malheureusement ce fait de plus en plus rare de nos jours. Si vous aimez ce genre de jeux, faites Thimbleweed Park, c'était un vrai retour aux années fin 80 début 90 avec les Maniac Mansion et Monkey Island.