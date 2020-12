C'est un ancien de Visual Arts Service Group de PlayStation.- Plus de 100 personnes dans son studio (VASG) ont travaillé sur TLOU2 pour Naughty Dog. Ils ont travaillé sur les animations cinématographiques. Par exemple, l'apparence du modèle Ellie, ses animations, etc. Naughty Dog a aussi des gens pour les animations cinématographiques. Mais c'est son équipe qui a fait la plus grande partie du travail.- VASG compte 250 à 300 personnes. Le nouveau studio de SIE en Malaisie en fait partie. Quand il a rejoint l'équipe, il comptait environ 30 personnes. Il est plein de talent.- Shawn Layden était un fan du remake/remastering des anciens IP de Sony. Surement pour cela que nous avons obtenu la collection Uncharted Collection, les remasters God of War, le remake Shadow of the Colossus, le remake MediEvil, le remake Crash, le remake Demon's Souls, etc. Et je suppose qu'avec le départ de Shawn, les choses sont en train de changer. Cela explique pourquoi aucun remake de MediEvil 2 ne sera réalisé.- La nouvelle équipe AAA de San Diego VASG travaille sur un jeu d'action-aventure, "tout en utilisant une technologie de moteur propriétaire. Cette équipe a été constituée pour développer les franchises existantes et créer de nouvelles histoires pour la prochaine génération de joueurs".- Que certains disent que "la pénurie est toujours un problème de gestion" n'a aucun sens. Tous deux ont travaillé avec certains des meilleurs patrons/directeurs de studios. Et ils ont tout de même réussi à terminer un grand projet. Tous deux (Michael et David) ont fait valoir de bons arguments. Il faut les écouter. Ils ont beaucoup parlé du sujet de la crunch- Il voulait faire des séries d'animation, tout en utilisant les atouts qu'ils avaient fabriqués et utilisés pour les grands jeux AAA à un joueur. Par exemple, au lieu d'attendre 4 à 5 ans pour qu'une histoire se poursuive (ou après la fin d'une franchise), ils pourraient continuer à raconter une histoire dans cet univers avec ce genre de séries. Ils avaient même préparé un prototype inédit qui avait l'air génial. Mais Sony n'était pas sûr qu'il y ait un marché pour cela. Ils n'ont donc pas maintenu cette idée en vie.- Comme mentionné, Shawn était un fan des remakes et des remasters. Ils ont donc eu l'idée de refaire le premier Uncharted et le premier God of War- Il pense qu'il est "intéressant" que certaines personnes aient utilisé les médias sociaux pour se mettre elles-mêmes et "l'équipe secrète" sous les feux de la rampe.- Il a quitté Sony pour former une nouvelle société. On dirait qu'il veut faire ce qu'il a déjà essayé à VASG. Utiliser les actifs/cinématiques du jeu pour créer des émissions de télévision.- Les choses changent lorsque les grands dirigeants changent ou partent. C'est ce qui s'est passé après Phil Harrison, Jack Tretton, Shawn Layden, Andrew House, Shu Yoshida, etc.- Tout le monde aime Shu