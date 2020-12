Petite pub pour notre live dans la chaîne "Minorité reports":http://www.youtube.com/watch?v=4WvBPNlVuDwAu sommaire:L'épisode 2 de l'Attaque des titansCyberpunk 2070 et ses reviewsEt d'autres choses encore

Like

Who likes this ?

posted the 12/15/2020 at 06:39 PM by kwonga