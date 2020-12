As we close out a year that has seen its challenges as we all live through a global pandemic, there have been bright moments too. One exciting moment for Naughty Dog was the long-anticipated release of The Last of Us Part II in June. Another moment comes today as we wanted to share some other terrific news about the studio.



At an all-studio meeting today, we announced some well-deserved promotions:



Neil Druckmann now joins me as Co-President of Naughty Dog, after serving almost three years as Vice President. In addition, we’re welcoming Alison Mori and Christian Gyrling as Vice Presidents of Naughty Dog. Prior to becoming Vice President, Alison served as our Director of Operations and Christian served as our Co-Director of Programming.



We have such an incredible team at Naughty Dog and being able to work alongside each and every one of them is especially meaningful these days. I feel proud of the team when I’m able to recognize their accomplishments and contributions to the studio. Please join me in giving them all a big congratulations!

Naughty a annoncé de gros changements dans son organigramme..Pour ses fans, il s'agit d'un accomplissement mérité après les succès successifs de The Last of us, Uncharted 4, Uncharted Lost Legacy et The Last of Us : part II.Pour les détracteurs (dont je fais partie), c'est l'accomplissent d'un hold-up savamment orchestré depuis son arrivée dans le studio. Explications.Après le succès critique du premier The Last of Us, la seconde équipe de Naughty Dog, dirigé par Druckmann et Bruce Stanley prend d'assaut le contrôle de la principale, qui était sur un projet next-gen: Uncharted 4.Le succès critique et commercial du jeu semble ne plus donner de limite aux deux compères, qui font pression, et obtiennent gain de cause : Evan Wells et le français Christophe Balestra , tous deux co-présidents, leur donnent le feu vert.(Pour rappel, on en était arrivé au point que The Last of Us avait même été décliné au théâtre...).Résultat, Amy Hennig, vétéran du studio, chef de projet de la saga Uncharted, prend la porte.La créatrice ne pipera jamais mot là dessus (on peut imaginer qu'elle a dû signer un accord de confidentialité).De premiers articles confirmeront cette hypothèse avant que le studio (en la personne Balestra) ne démente. Amy Hennig a rapidement retrouvé du boulot chez EA, et cela a servi de prétexte à la version officielle de son départ, bien évidemment.Le premier truc qu'a fait Druckmann ensuite? Balancer TOUT le travail de l'équipe d'Amy Hennig et de l'équipe principale. 9 mois de travail par les seniors developpers du studio , pour être exact, jeté à la poubelle. Ambiance.Ayant repris à son compte les deux licences phares du studio (Last of us ET Uncharted), Druckmann a donc eu les mains libres pour Part II. Son hyper médiatisation aidant, le développeur star devient pour ainsi dire le seul porte voix du studio, toujours sans faire état de sa propre ambition, bien évidement.La guerre entre les studios internes de Sony fait rage : Naughty obtient le statut de super star, et malgré moult retards, le constructeur continue de renflouer les caisses et de lui allouer des ressources comme pour aucun autre studio interne.Durant cette période (Uncharted 4 et Lost Legacy), Balestra quitte Naughty dog, tout comme peu de temps après, l'ancien complice putschiste de Drukmann, Bruce Straley, tous deux avec le lieu commun "je veux consacrer du temps à ma famille".Puis arrive le projet TLOU II : Le budget exceptionnel (jamais divulgué) accordé au jeu par Sony Studio pour sauver le jeu (plus de 1600 sous traitants en renforts alors que ND compte 400 employés) n'empêchent pas les retards, ni même le départ d'un très grand nombre de cadres historiques du studio.On se rappelle notamment de l'article au vitriol de Kotaku par Jason Schreier () qui faisait état du Crunch, des problèmes de gestion, les dépressions, les burn-out et le turn over généralisé chez ND.Jonathan Cooper, l'un des cadres partis, avait d'ailleurs réglé ses comptes par le menu sur Twitter. Sans être jamais nommé, Druckmann était clairement visé.Parallèlement à cette période, Druckmann enchaine les interviews et les Masterclass. Il y développe notamment sa vision du mouvement LGBT et du traitement des personnages féminins dans le jeu vidéo. Sa cible de choix : Hideo Kojima et "l'hyper sexualisation de ses personnages".(Note personnelle : contrairement à Drunckman, Kojima a écrit les plus belles répliques de personnages féminins de l'histoire du jeu vidéo ('Sniper Wolf The Boss, Quiet, Amelie...) et contrairement à Druckmann, Kojima n'a jamais cédé au voyeurisme vulgaire de scènes de sexe pour ces dits personnages).Et donc nous y voilà : la machine à cash a fait son office : the Last of Us II a été le succès espéré par Sony et malgré les critiques et les coups, il est en lice pour le titre de GOTY, ce qui est l'essentiel pour la guerre contre Microsoft.Druckmann prend donc le contrôle total du studio, malgré les départs, malgré les témoignages accablants et malgré les critiques sur ses jeux.Une bénédiction pour les uns, une news douce-amère pour les autres.[/quote]