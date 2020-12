Digital Foundry/NX Gamer/VG Tech









Comparatif d'Assassin's Creed Valhalla par Digital Foundry :











Performance sur ACV : 2080 Ti > PS5 ( 2080 S / 3060 Ti) > 2070 S > 2060 S





■Au niveau des ombres : les settings utilisés sur la PS5 correspondent à l'Ultra High PC.■Le niveau de détail de l'environnement on est sur des réglages légèrement inférieures au Very High sur PC.■Les nuages restent très similaires que ça soit en High ou Ultra High, la PS5 utilise l'un des deux paramètres, en revanche la profondeur de champ est difficile à cerner.■Pour les textures la PS5 est en High sur les deux que ça soit au niveau de l'environnement ou des tissus.■L'animation du tissu sur PS5 est toujours en dessous des 60fps là ou sur PC le tissu bouge à la même fréquence d'images affichée à l'écran.■La qualité de l'eau est en high sur PS5.■Les effets Alpha utilisent une résolution plus faible sur la PS5 par rapport au PC.■Les différents réglages n'impactent pas trop les performances, même si ils sont très différentes visuellement.■La RTX 2060 Super est 20% plus lente que la PlayStation 5, tandis que la RTX 2070 Super est 10% plus lente.■Il semble qu'une RTX 2080 Super / RTX 3060Ti est nécessaire pour égaler ou dépasser les performances de la PlayStation 5 sur ce jeu.■Au niveau de la densité d'herbes la PS5 est au dessus des réglages les plus élevés de la version PC puisqu'il n'y a pas d'option "Ultra High" sur ce dernier.■Vu la résolution plus faible sur PS5 (la plus basse 1440p), cette version tourne avec la plupart des paramètres du PC au maximum.■Le jeu tourne mieux avec les GPU d'AMD que ceux de Nvidia.