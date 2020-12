Le studio Pony Canyon a en effet deposé le nom de domaine Anime-PlatinumEnd.com.Platinum End est le dernier manga de Platinum End de Takeshi Obata et Tsugumi Ohba (Death Note, Bakuman.) et a debuté en 2015."Mirai, un jeune homme qui a perdu tout espoir en la vie, est sauvé par un ange alors qu'il tente de se suicider. Mais cette rencontre fatidique pourrait bien le plonger dans un désespoir plus profond encore… Takeshi Obata et Tsugumi Ohba nous livrent un thriller sombre mettant en scène anges et humains autour d'un thème qui leur est cher : la frontière délicate entre le Bien et le Mal."