Xenoblade 2 est sorti le 1er décembre 2017 internationalement. Pour l'occasion, voici une petite nouvelle illustration par Masatsugu Saito, le character-design du jeu (connu pour être également le character-designer du film d'animation Expelled from Paradise, et auteur d'autres oeuvres peu voire pas "family friendly" XD).Allez, vous êtes Team Pyra ou Team Mythra ? Moi je suis Team Pyra.

Like

Who likes this ?

posted the 12/01/2020 at 04:46 PM by masharu