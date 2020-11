J'ai dernièrement fais l'acquisition d'une barre de son samsung HW Q900T sur laquelle est branché en direct ma one X et mon PC en HDMI. Et franchement ça arrache bien !Sur mon PC lorsque je regarde des contenus vidéos gérant le dolby Atmos il s'affiche bien sur la barre pas de souci. En revanche quand je lance un gears 5 ou Shadow of the tomb raider (qui le prennent en charge normalement) là l'Atmos ne s'affiche plus.Pourtant le son claque bien (et je n'ai pas encore les 2 satellites arrière sans fils qui devraient arriver dans la semaine). Du coup y'a t'il un truc particulier à faire pour qu'il soit pris en compte dans les jeux ???Autre chose, j'hésite à prendre la licence DTS:X pour une raison de feignantise. Est ce que, une fois que je l'aurais prises, je serais obligé de changer "à la mano" le decodeur en fonction des contenus (par exemple, si un contenu a du dts:x mais pas d'atmos est ce que je vais devoir faire un clic droit sur le volume--> configuration de haut parleur etc...) ??Enfin, y'a t'il moyen de faire comprendre à windows que par défaut je veux qu'il se mette en atmos (il se recale en stéréo le plus souvent après un arrêt total de la barre) ?Si il y'a des experts sur cette barre j'ai pleins de questions annexes en MPMerci pour votre aide !!!