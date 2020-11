Resident Evil Revelations 3 serait en développement, pour une sortie fin 2021, et c'est DuskGolem (encore lui décidément...) qui balance l'info a l'instant.Une bonne nouvelle si l'info est confirmée puisque les deux premiers épisodes étaient plutôt sympathiques.On ignore cependant si le jeu sera disponible uniquement sur les consoles de nouvelle génération ou pas. On ignore également quel personnage féminin et masculin de la saga sera mis en avant dans ce volet (Chris et Jill pour le premier, Claire et Barry pour le second).A voir si Capcom profitera des Game Awards pour annoncer officiellement le titre.Programme Resident Evil a venir (avec les rumeurs) :-Resident Evil Village pour une sortie en avril-Resident Evil Le film (reboot)-Resident Evil Infinite Darkness (la série Netflix CGI avec Léon et Claire)-Resident Evil Revelations 3 (pour la fin de l'année nom de code du leak : Resident Evil Outrage pour le 4e trimestre 2021)-Resident Evil 4 Remake-Resident Evil Netflix (série lives création originale de Netflix avec la famille Wesker)-Resident Evil Dominion (battle royale nom de code du leak Project Highway)-Resident Evil spin-off pour la fin de l'année ou début 2023 (probablement Outbreak le site officiel affiche toujours OK depuis 3 ans maintenant)