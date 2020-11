Digital Foundry/NX Gamer/VG Tech













Quelques points à retenir

■Aucun coil whine du moins sur la console qu'il a testé, après ce n'est pas impossible que ça arrive sur d'autres jeux.■Niveau sonore du ventilateur on est sur du 33-35~dB à pleine charge.■Le ventilateur de la machine peut fonctionner à une vitesse beaucoup plus élevée et donc améliorer davantage le refroidissement mais ça sera au détriment du bruit.■Console silencieuse.■Les températures du SoC sont excellentes.■La dissipation thermique des puces mémoires est faiblarde en revanche, du coup la température est un peu chaude même si c'est possible que pour Sony ces données restent assez bonnes.■Les panneaux latéraux (faceplate) augmentent la température sur les VRM, la mémoire, le SoC ... etc, en les enlevant on gagne ~5°C.■L'un des modules de mémoire GDDR6 est thermiquement un peu plus chaud que ce que Gamers Nexus voudrait à 93 à 95°C, mais il s'agit d'une mesure de boîtier, il est donc possible que le silicium lui-même soit un peu plus froid que cela. On ne peut en être sûr que si l'on a accès directement au capteur de température de la puce pour connaître la température réelle du silicium de la mémoire.■Le système de refroidissement de la mémoire à l'arrière du PCB pourrait être amélioré lors des prochaines révisions de la console.■Elle est plutôt efficace en termes de consommation d'énergie au vu de sa puissance.■Quoi qu'il en soit les températures de l'apu sont bonnes et c'est pareil pour le SSD.■Globalement Sony a fait un très bon travail pour gérer le bruit du ventilateur en comparaison avec les anciennes consoles.■Les tests de la Xbox Series X sont également prévus.