■Version évoluée du moteur déjà utilisé dans Shadow Of The Colossus Remake (PS4).■Du 1440p/60fps via Temporal Upscaling pour le mode performance (en revanche le menu de création est bien en2160p natif).■4K native @ 30fps pour le mode cinématique.■Global Illumination en temps réel.■Amélioration de la densité plus nouvelle physique pour les Ragdolls.■Amélioration de la géométrie, de la tessellation, des reflets et de la qualité de l'occlusion pour l'éclairage ainsi queles ombres sur le mode cinématique.■La tessellation multicouche est également utilisée pour par exemple simuler l'huile de l'araignée qui se répanden direction du joueur.■Des particules partout.■Bluepoint Games déclare que le remake a été pensé dès le départ pour le 60fps.■De nouvelles animations pour les personnages féminins.■Le Streaming des assets haute qualité est beaucoup plus facile à présent grâce au SSD.■Le jeu utilise des datas de 3~4 GB/s en compressé.■Le système de destruction est plus poussé dans ce remake en plus la destruction est permanente, les matériauxpeuvent subir des dommages différents par exemple.■Les textures et les effets sont très similaires dans les deux modes.■Pas de Raytracing.■Tempest 3D Audio.■Chaque source lumineuse unique projette désormais des ombres dynamiques.■Nouvelle mocap pour le jeu.■Toutes les armes ont été refaites avec de nouvelles animations.■Le processeur de la PS5 est loin d'avoir atteint ses limites.