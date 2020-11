Wii 640X480p / oscille 60/30 (parfois moins) / Aliasing / CensuréPS3 1280X720p / 30Fps "stable" / plus coloré et effets plus travaillé (reflet et ombrage) / Antialiasing / Non censuréSwitch 1600X900p / Oscille entre 50/60FPS (rarement 40) / Antialiasing / Non censuré