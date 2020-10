Jeux Video

Petit hello rapideAvant d'aller faire une petite course.Ma sortie du jour, wouhou....Le site est passé en https comme certains l'ont remarqué ce matin mais comme souvent, y a encore certains bugs qui vont avec mais c'est en cours de correction depuis quelques heures.Ouais, il se passe des trucs parfois, t'as vuEt donc, pour ceux qui demandaient :1) L'affichage Youtube a été rétabli pour les blogs2) L'affichage Twitch est de nouveau dispo pour ceux que ça intéresse (même méthode qu'avant, vous avez juste à prendre l'url de la page entre balise [video] )Encore une fois, peut y avoir d'autres couacs du genre prochainement (ou pas) donc notifiez au cas où.Info :Je viens officiellement de mettre un premier disque dans le lecteur de ma PS5 (Little Hope, donc un jeu PS4 en fait).Je voulais la garder vierge le plus longtemps possible