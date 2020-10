J'étais pas prêtLa saison 2 qui reprend avec un excellent épisode mais quel kiffe bordel... Entre les Easter-egg, les petits liens avec la saison 1, des effets spéciaux toujours aussi "oufissime" et la petite surprise de fin c'est dingue, putain mais merde quoiJe sens que la saison 2 va être une dinguerie de A à Z car "en plus" tout ce qu'on a vu des bande-annonces (ou presque) se déroule durant les premières minutes de l'épisode !!! Autrement dit on ne sais rien ! Et avec les rumeurs du casting je pense qu'on se dirige vers le meilleur produit Star Wars of all time!!!!Bref tuerie, vivement vendredi prochain bordelPs: Le charisme de Mando qui fais encore un glow-up putain