Ghost of Tsushima : la présentation complète

Comme attendu,a enfin eu droit à sa longue présentation de gameplay où Sucker Punch va se charger de distiller tranquillement quelques unes des particularités de ce jeu d'action-aventure, notamment des indications plus naturelles pour l'exploration, comme de la fumée de cheminée dans les habitacles qui ont besoin d'aide, un oiseau qui peut vous mener à des points d'intérêts, ou encore une rafale de vent vous indiquant votre prochain objectif. Dans tous les cas, une fois une zone visitée, vous pourrez y revenir quand vous le souhaitez via un classique système de voyage rapide.La présentation reviendra également sur les deux styles de combat (affrontement direct et discrétion), l'augmentation en puissance via charmes et points de technique, le classique mais aujourd'hui indispensable mode photo ou encore les deux options d'ambiance : voix japonaises et filtre façon « vieux film ».Sortie prévue le 17 juillet sur PS4.Version 4K :