Astral Chain : le plein d'images

Dernier retour sur le Nintendo Direct car on ne pouvait pas vous faire profiter de ces trois tonnes de visuels sur, nouvelle licence de Platinum Games en collaboration directe avec Nintendo, attestant de la constante bonne forme du studio malgré l'étrange affaireUn projet qui en tout cas doit être en gestation depuis un bon moment puisque disposant déjà d'une date de sortie (le 30 août, exclusivement sur Switch donc) et dont on retrouve à la tête un trio important : Hideki Kamiya en superviseur, Takahisa Taura à la réalisation () et le mangaka Masakazu Katsura au chara-design.Le scénario nous emmènera dans la ville d'Ark, où des démons ont trouvé moyen de traverser des portails depuis on ne sait où pour venir embêter les pauvres humains, obligeant l'unité d'élite Neuron à réagir en urgence et c'est là que vous y retrouverez les deux principaux protagonistes, avec donc un choix à faire (homme ou femme donc). Dans les deux cas, et c'est tout le principe du gameplay, vous serez accompagné par l'arme « Légion », sorte de créature sous IA qui permettra de faire des attaques coordonnées, voir de vous séparer mais pas trop pour que chacun s'occupe d'un opposant dans son coin.