Dragon Quest XI : trois nouvelles vidéos !

ENFIN ! Après des mois d'attente, la teama décidé de lever un peu plus le voile sur le onzième épisode avec ici la séquence d'introduction, un petit aperçu de Camus (premier personnage qui rejoindra vote équipe) et enfin une vidéo de gameplay illustrant les versions PS4 & 3DS.Bon par contre, ça sent le report : on est passé de 'avant le 31 mai 2017' à simplement '2017', en rappelant qu'une version Switch sortira en même temps