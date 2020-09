USA : les 10 plus gros succès de Nintendo USA : les 10 plus gros succès de Nintendo

Hier, nous apprenions que The Legend of Zelda : Breath of the Wild intégrait officiellement le top 10 des plus grands succès de l'histoire de Nintendo aux USA. Et alors que la communauté s'interrogeait du coup sur le classement, Matt Piscatella s'est chargé de tout nous dévoiler, avec néanmoins un petit bémol.



Concernant la 7e place, il s'agit en fait d'une erreur car les données de ce « Smash » combinent en fait les ventes N64, 3DS et Wii U. Cela sera corrigé prochainement.



1. Wii Fit

2. Wii Play

3. Mario Kart Wii

4. Wii Fit Plus

5. New Super Mario Bros. Wii

6. Mario Kart 8 Deluxe

7. Super Smash Bros. (voir ci-dessus)

8. New Super Mario Bros.

9. Super Smash Bros. Ultimate

10. The Legend of Zelda : Breath of the Wild