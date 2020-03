Face au coronavirus, Steam et le Xbox Live s'offrent un énorme boost d'audience Face au coronavirus, Steam et le Xbox Live s'offrent un énorme boost d'audience

Il n'a pas fallu attendre les récentes mesures pour voir le véritable impact du coronavirus sur l'industrie, menant à l'annulation des plus grands événements du JV jusqu'à se poser actuellement des questions sur la sortie en fin d'année des consoles de nouvelle génération.



Mais inversement, si les sorties « publiques » ne sont plus à l'ordre du jour, se retrouver chez soi à ne rien faire une partie du temps, c'est l'occasion pour beaucoup de rattraper son retard sur le secteur et les effets s'en ressentent directement : Steam vient d'annoncer un pic de 20 millions d'utilisateurs connectés en simultané, soit un record absolu pour la plate-forme, devant les 18,8 millions du dimanche 2 février quand seule la Chine était touchée par la quarantaine. Une aubaine il faut le reconnaître ironiquement pour certains jeux, dont le récent Battle Royale Call of Duty : Warzone qui a dépassé les 15 millions de joueurs en seulement trois jours.



Si l'on attend un rapport de Sony en la matière, il fut inutile d'avoir un communiqué de Microsoft pour là encore comprendre la hausse d'audience : le Xbox Live a enchaîné les pannes tout le week-end, et ça ne risque pas de s'arrêter de si tôt avec des mesures de confinement qui devraient être de plus en plus drastique, et le besoin pour les joueurs d'user la data en se tournant vers les achats en dématérialisé.