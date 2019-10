La 3DS enterrée, l'heure est enfin à la transition de plusieurs franchises sur Switch La 3DS enterrée, l'heure est enfin à la transition de plusieurs franchises sur Switch

La 3DS semble enfin derrière nous (il était temps) et le discours de Nintendo a désormais changé par la parole de son PDG : cette fois, on ne parle plus de soutenir la console, mais qu'il est temps de faire débarquer sur Switch davantage de franchises issues du catalogue 3DS afin de convertir un peu plus du monde au modèle Lite.



On peut dire que les choses ont commencé (Luigi's Mansion 3, Pokémon, Brain Training…) et reste à voir quelles licences sont à l'esprit de Nintendo pour cette annonce. On en voit déjà croiser les doigts pour un retour de Kid Icarus, et on ne peut que repenser à la récente fermeture d'AlphaDream qui a remis en question l'avenir de la série Mario & Luigi.