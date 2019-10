[LEAK] Sony London bosserait sur un Horizon VR [LEAK] Sony London bosserait sur un Horizon VR

Ancien du secteur VR et ayant d'ailleurs travaillé chez Oculus un temps, Callum Harley vient de sous-entendre assez clairement que Sony London plancherait sur une version VR de Horizon Zero Dawn, un de ses contacts ayant carrément pu s'essayer à la chose.



Malheureusement, prenant conscience que Twitter est un espace public et que ce n'est pas parce qu'il a un faible nombre d'abonnés que ses tweets ne vont être destinés qu'à ses proches, Harley s'est de suite excusé auprès du développeur pour la fuite, et on reste donc sur notre faim coté informations, avec notamment deux questions d'importance en attente :



- Vraie adaptation VR ou spin-off ?

- PlayStation 4 ou PlayStation 5 ?



Dans tous les cas, voir Sony London bosser sur un nouveau projet VR n'a rien de surprenant après le succès critique de Blood & Truth.