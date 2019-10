The Last of Us II : report confirmé par Kotaku The Last of Us II : report confirmé par Kotaku

On craignait que les rumeurs aillent dans ce sens et c'est malheureusement officiel : The Last of Us : Partie II ne sortira pas le 21 février comme annoncé il y a pourtant peu, mais finalement quelque part durant le printemps 2020 (sans plus de précisions), donc de fin mars à juin.



UPDATE :



- L'information vient pour l'heure de Jason Schreier (Kotaku) mais on connaît la pleine véracité de ses nombreuses sources (ici directement placée chez Naughty Dog)...

- L'annonce devrait officiellement tomber avant la toute fin de semaine.