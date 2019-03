Nintendo confirme sa présence à l'E3 2019 Nintendo confirme sa présence à l'E3 2019

L'information pourra paraître forcément « obvious » mais après le retrait de Sony et l'absence de conférence pour Electronic Arts, mieux vaut rassurer pour cet E3 2019 et c'est donc au tour de Nintendo de confirmer sa présence au Los Angeles Convention Center pendant ces quelques jours.



Le constructeur a déjà ouvert son site officiel, forcément vide pour le moment hormis la promesse de nouvelles annonces (donc probablement dans le cadre d'un Direct le 11 juin), et un show préalable le week-end du 8 juin pour assister en live aux championnats mondiaux de Splatoon 2 et Super Smash Bros. Ultimate.



Les constructeurs et éditeurs qui ont confirmé pour l'heure une conférence ou équivalent :



- Microsoft

- Nintendo

- Ubisoft

- Bethesda

- Devolver

- Limited Run