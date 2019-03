NintendoLabo : un nouveau pack spécial VR NintendoLabo : un nouveau pack spécial VR

C'était de la rumeur, et certains le prenaient même pour une bonne blague, mais Nintendo en a fait une réalité : le quatrième kit NintendoLabo est en approche et se consacrera aux expériences VR avec l'écran de la Switch directement inclus dans un socle (un peu à la manière Google VR & proches).



Le pack proposera six ensembles de bricolage, dont un pour le « casque », les cinq autres étant pour divers jeux comme du shoot ou de la plongée sous-marine.



Sortie prévue le 12 avril en de multiples versions : l'une coûtera 39,99$ et n'inclura que les ensembles casque + jeu de tir, tandis que la totale évoquée ci-dessus réclamera 79,99$.



(Nous mettrons les prix européens dès qu'ils seront annoncés)