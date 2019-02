Switch : Nintendo prépare ses annonces pour 2019 Switch : Nintendo prépare ses annonces pour 2019

Durant la réunion faite aux actionnaires, et outre l'annonce de Dr. Mario World sur mobile, Nintendo a déclaré que le planning Switch pour la prochaine année fiscale (qui débutera en avril 2019) ne proposera pas que des titres déjà connus, et qu'il y aura « au moins » une future annonce first-party qui va visiblement « ravir tout le monde ». On croise les doigts pour que les mots aient été bien pesés.



Ce n'est pas tout puisque la firme a également annoncé qu'il y aurait également des jeux encore non dévoilés en lien avec le service Nintendo Switch Online. De ce coté, on ne peut encore savoir si on nous parle de jeux multijoueurs, ou des titres offerts chaque mois (ce qui dans le deuxième cas laisse espérer l'arrivée de titres Snes).





UPDATE

En marge du software, Nintendo en a profité pour confirmer que leurs partenariats avec les secteurs annexes étaient bien dans les temps : la zone Super Nintendo World (du parc d'attraction Universal Studios) devrait bien être prête pour les JO 2020, et le film Super Mario en collaboration avec Illumination (Les Minions) reste signé pour 2022.