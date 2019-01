Rapport GDC : 18% des développeurs planchent sur la prochaine génération Rapport GDC : 18% des développeurs planchent sur la prochaine génération

La Next-Gen, c'est à la fois proche et loin mais les choses se préparent, en atteste le dernier document de la GDC « State of the Game Industry 2019 » où l'on apprend que sur 4000 développeurs sondés (incluant des indépendants, forcément), 18 % d'entre eux bossent actuellement sur la prochaine génération de machines. Bien sûr, avec encore un peu moins de deux ans à patienter, si du moins les analyses sont dans le vrai, la grande majorité n'en oublie pas ce qui se passe actuellement : sur les 18 %, 16 d'entre eux bossent encore sur la génération actuelle, et seulement 2% sont désormais exclusivement Next Gen.



Dans le domaine du concret, les seuls groupes à avoir évoqué ou du moins sous-entendu la prochaine génération sont Ubisoft (Beyond Good & Evil 2), Bethesda (The Elder Scrolls VI), Square Enix (via le Luminous Studios) et Infinity Ward (qui n'a pas caché ses intentions dans ses offres d'emploi). Coté cross-gen, on peut encore miser sur Starfield (là encore Bethesda) et éventuellement Cyberpunk 2077.



Petit bonus : sur le document en question, on remarque que si seulement 9 % des sondés ont sorti leur précédent chantier sur Switch, ils sont maintenant 45 % à voir la console comme celle qui les intéresse le plus et pour cause : sur la scène indépendante, une bonne partie des productions se sont mieux vendues sur la dernière de Nintendo.