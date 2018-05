[Rumeur] Eurogamer : un jeu de courses Starfox par Retro Studios ? [Rumeur] Eurogamer : un jeu de courses Starfox par Retro Studios ?

La rumeur a de base débuté sur 4chan, avec toutes les pincettes de circonstance mais voilà que Eurogamer s'est penché sur la question avant d'affirmer avoir eu des échos similaires selon ses sources : Retro Studios plancherait sur un spin-off de la série Starfox sur Switch.



Spin-off, car on ne parle pas d'un jeu de shoot mais apparemment d'un jeu de course entre F-Zero (pour la vitesse) et Diddy Kong Racing, pour la présence d'un mode aventure incluant des boss et un hub central.



Notons que rien ne dit qu'il s'agit de l'unique projet en chantier chez Retro.