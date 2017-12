Switch : objectif 20 millions supplémentaires pour la prochaine année fiscale Switch : objectif 20 millions supplémentaires pour la prochaine année fiscale

Lors d'une interview avec le site JP Kyoto Shimbun, le PDG de Nintendo (Tatsumi Kimishima) a annoncé que le groupe espérait vendre 20 millions de Switch supplémentaires durant la prochaine année fiscale (du 1er avril 2018 au 31 mars 2019), ce qui porterait le total de la machine à environ 37 millions avec les 14 millions de l'année fiscale en cours (si atteints) et les 3 millions du lancement.



Détail : si l'objectif est réussi, la console dépasserait donc le total de la GameCube (22 millions) et la Nintendo 64 (33 millions) en deux ans.



Une hausse par rapport à la première année de carrière qui signifie forcément l'arrivée de poids lourds dont nous aurons probablement une première visibilité avec un prochain N-Direct, mais pas que puisque Kimishima souhaite également miser en annexe sur le lancement d'un « logiciel qui permet de nouvelles façons de jouer ». En bref, on sent une probable nouvelle tentative dans le cadre du casual-gaming qui leur a réussi un temps, mais moins aujourd'hui même s'il faut noter qu'un titre aussi basique que 1-2 Switch tape déjà à près de 1,5 million de ventes dans le monde.



Dans une autre catégorie, le PDG déclare également qu'ils continueront de renforcer la politique de suivi sur les jeux à base de MAJ & DLC pour vendre leurs titres populaires sur la longueur (ce qui est déjà le cas il faut l'avouer). A quand une extension de Super Mario Odyssey ?



(via ResetEra)