Nouveau studio pour des anciens de Quantic Dream Nouveau studio pour des anciens de Quantic Dream

Certains studios ferment, d'autres ouvrent leurs portes, ainsi va le cycle. Et c'est donc un nouveau développeur qui fait son arrivée à Londres avec « Interior Night » qui peut potentiellement attirer l'attention de certains puisque fondé par Caroline Marchal, ancienne de Quantic Dream ayant bossé comme conceptrice principale sur Heavy Rain et Beyond Two Souls. Elle est accompagné de quelques anciens membres du même studio, et d'autres venus de filiales Sony.



L'équipe est encore très réduite et compte atteindre la vingtaine de membres courant 2018. Le souhait avoué de Caroline Marchal après son départ de Quantic Dream est de travailler désormais sur des développements plus courts vu que les chantiers AAA, c'est « génial mais aussi très épuisant ».



Les acquis seront néanmoins gardés vu que ce nouveau studio compte se baser sur les expériences narratives avant tout pour les « grands écrans » (= consoles ou PC), avec cette envie habituelle de séduire « les gens qui aiment des séries comme Breaking Bad ou Fargo mais qui ne sont pas forcément des joueurs ».



A suivre donc.