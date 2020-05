Super Nintendo

Dieu sait que j'aime les jeux de combats, je n'exagérais pas en ajoutant même que je les adore. Bah oui le plaisir de choisir son personnage fétiche parmi un roster composé de figures provenant de différents horizons, faire l'apprentissage des combos et autres attaques dévastatrices, s'entraîner encore et toujours afin de manier votre combattant à la perfection pour pouvoir ensuite avoir la chance de rencontrer une multitude de joueurs afin de se mesurer aux meilleurs (maraver la gueule de son frère est un bonus non négligeable aussi) C'est un bien beau monde que celui du Fighting game, une passion qui demande du temps mais au combien gratifiante une fois la formule adoptée. En plus de mon adoration pour ce genre vidéoludique, je trouve l'ensemble vraiment génial une fois rempli de maîtrise, il n'y a qu'à voir certains grands joueurs pour se rendre compte du potentiel que peut offrir ce genre de jeu.



Vous savez il y a une autre chose que je trouve également "géniale"... ce sont les robots!! ces êtres mécaniques doués d'une intelligence artificielle utilisés mainte et mainte fois dans divers fictions et mis en scène dans la plupart des médias existants (cinéma, jeu vidéo,...) qu'il soit un héros avec un grand coeur bourré de composants ou bien foncièrement méchant dans un trip "éradication humaine", ces machines resteront toujours une valeur sûre dans tous ces domaines (à moins d'un accident de parcours) Et bien le jeu, mis sous les projecteurs dans cette article, va concilier ces deux mondes pour mon plus grand plaisir, à priori cela ne peut être que génialissime... ou pas!

Aaah voici un titre qui a dû rester dans de nombreuses mémoires, du moins dans celles des chanceux ayant pu le tester à l'époque, et sûrement encore plus pour les premiers acheteurs!! car oui s'il y a bien un jeu qu'il fallait essayer avant de passer à la caisse c'était bien celui-là.. mais bon je ne vous jetterais pas la première pierre car moi aussi, en jeune joueur intrépide, j'ai était complètement dupé par cette jaquette arborant fièrement le protagoniste du jeu, mais séchons nos larmes mes amis c'est du passé.



Alors que l'année 1995 venait de fraîchement débutée c'est à ce moment que débarqua le soft sur notre beau continent (1994 pour le Japon et USA) malgré que mon article va traité d'une version en particulier, sachez que le jeu est sorti sur une diversité de support allant des consoles Nintendo et Sega de l'époque en passant par la 3DO ou bien l'Amiga (et d'autres) actuellement je me concentrerais sur l'opus Super Nintendo étant donné que c'était ma console de prédilection en ce temps-là, mais avant un peu d'histoire pour rentrer dans le vif du sujet.

"Je vous présente le cyborg ECO35-2... le dernier espoir de l'humanité"

Notre petite affaire Nous amènent donc sur Metropolis 4 en l'an 2043, plus précisément dans un complexe appartenant à la société Electrocorp, la plus puissante compagnie au monde (rien que ça) étant spécialisée dans la recherche médicale et aussi dans le maniement de la technologie dans le domaine de la robotique, un genre d'OCP du pauvre.



Alors que tout roule pour les gars de chez Electrocorp, il se lance dans la création de ce qui sera la pierre angulaire de la société, un robot ultra-balaise doté d'une intelligence artificielle hors norme répondant au doux nom de "Supervisor". Cette machine multi-tâche aura le pouvoir de contrôler n'importe quel autre robot ou bien d'avoir accès au système de centrales nucléaires par exemple, si le besoin s'en fait sentir bien sûr, le pouvoir du superviseur est sans limite... vous l'a sentez bien venir la couille dans le pâté n'est ce pas.



Mais ce qui devait arriver arriva, un code inconnu infecta le "Supervisor" sous forme de virus et là c'est le début des emmerdes. Le superviseur commença à développer sa propre conscience, changea de look en arborant un physique féminin pour on ne sait quelle raison, il prendra bien évidemment le contrôle de Electrocorp en reprogrammant les autres robots à sa guise pour se lancer dans une petite mutinerie, son but créer une connexion avec le monde extérieur afin de le détruire, typique de la machine folle et furieuse.



Mais bon c'est sans compter sur le mec de la jaquette, un nouveau robot équipé contrairement aux autres d'un cerveau humain empêchant le superviseur de le manipuler comme un pantin. Sa mission est de mettre en pièces le "Supervisor" ainsi que sa clique robotique afin de sauvegarder notre belle planète, enfin c'est pas gagné. Voilà c'est à peu prés tout.. maintenant devant ce scénario pompé jusqu'à la moelle sur d'autres oeuvres parlons un peu du jeu en lui-même.

Le jeu débute par une petite introduction rappelant vaguement celle de Super Street Fighter 2, sauf qu'à la place d'un Ryu fringant nous avons notre héros atteint de Parkinson... vous sentez cette odeur? Ceci étant fait l'accès aux différents menus s'ouvre à nos yeux.



De ce côté rien de glorieux, un Story mode où nous allons affrontés 5 ennemis à la suite, plus le boss de fin bien évidemment, jusque là tout est normal. Le mode Versus (1P contre 2P) encore une fois dans ce type de jeu c'est le minimum syndical... et déjà là un soucis de taille se fait ressentir, vous pouvez tourner votre pad dans tous les sens possibles et imaginables le premier joueur n'aura pas d'autres choix que de choisir le personnage principal tandis que le deuxième joueur quand à lui aura la possibilité de choisir l'un des boss vus précédemment dans le mode histoire, donc c'est acté le mode Versus est à chier étant donné que l'équilibrage du roster est complètement flingué dans le sens où ECO35-2 (notre cyborg €coplus) est à la ramasse par rapport au reste du casting, donc si vous avez un pote légèrement bâtard et que vous aimez prendre des dérouillées je vous recommande le pad 1 sans hésitation.



Ensuite un mode Options avec tous les paramétrages de coutume et pour finir le fameux Training mode servant à comprendre les mécaniques du jeu pour pouvoir appréhender les combats, et bien il n'en sera rien car ce dernier ne sert qu'à vous faire poutrer par l'ennemi, aucun réglage à l'horizon mon capitaine, aucune liste de coup et encore mieux un adversaire qui vous agresse sans relâche... essayez donc d'assimiler les aptitudes de votre perso en ayant une grosse boite de conserve qui vous martèle le crâne. Donc en creusant c'est déjà la douche froide, à cet instant on est encore dans le déni en se disant que les devs ont limités toutes ces choses afin de se concentrer sur le gameplay... mais voyons tout cela en détail.

"Voici une photo des différents modes... comment vous voyez pas de différence?"

Ceci étant dit voyons à présent si le jeu en vaut la chandelle, il est temps de briser quelques mâchoires cybernétiques. Vite fait on se retrouve face à face avec notre premier adversaire, après une courte introduction d'une qualité discutable, des données courent à l'écran présageant un choc des titans, et dés que sonne le gong dans votre esprit tout est déjà limpide comme de l'eau de source... Bordel qu'est ce que c'est que cette merde!??



Premièrement c'est moche (on est sur Super Nintendo mais faut pas déconner) et mes aieux c'est lent à en mourir!! tellement lent que vous avez le temps de faire le tour de votre chaise à chaque saut, à moins que l'action se déroule sur une base lunaire je n'y vois aucune explication, du coup c'est consternant pour nous pauvres joueurs surtout qu'on a déjà retourné en long et en large du Super Street Fighter 2 à cette période.



Quand à notre protagoniste, doté d'un manche à balai dans son fondement en alliage, il va nous exposer toute l'inutilité de son existence en affichant la pauvreté de ses aptitudes de combat, disons qu'à part filer des coups avec les poings et les pieds ce pauvre bougre n'est point capable de grand chose, comme dans bon nombre de jeu de fight il existe plusieurs déclinaisons des coups suggérant différents niveaux de dégâts mais j'avoue n'y avoir pas vu beaucoup de changement, l'animation étant la même cela n'aide pas non plus.

Maintenant que tout le monde a compris l'étendu de la médiocrité de notre poubelle sur pattes, intéressons-nous à nos opposants, les terribles machines tueuses. Et bien ils sont du même moule, sortis de la pire usine de cette ère. Nous affrontons donc des automates avec une intelligence proche du zéro absolu, bordel les Robots Masters de Megaman à côté ce sont des prix Nobel.



Ils se contenteront de sauter telles des puces en vous filant un petit coup de temps en temps, mais attention autant ils sont d'une nullité extrême autant c'est pas pour cette raison que vous allez rouler sur le Game, pourquoi?? car votre personnage est encore plus pourri!! Car contrairement à ce dernier les Badguys possèdent une plus grande allonge permettant de vous latter les circuits à bonne distance, sans compter que votre énergie va fondre au soleil étant donné que leurs attaques génèrent plus de dommages, il y a bien une garde en poussant le bouton arrière de la croix mais ne vous sera d'aucun secours, vous aurez même l'impression de prendre plus cher en vous protégeant, vous forçant à marteler le bouton encore et toujours.



Après m'être fait défoncer une bonne dizaine de fois (ah oui si vous perdez vous devez recommencer au début, pas de système de continue, vous me direz on est plus en état de se révolter à cet instant précis) j'ai entrepris quelques recherches car dans le mode options il y avait mention de "Super Moves" à pouvoir activer ou non (?) ah là c'est beaucoup mieux le moment est venu d'éradiquer mes ennemis avec ces Specials Moves, comme il en existe dans Fatal Fury ou The King of Fighters par exemple.



Encore une fois la douche froide, glacée même, en fait il s'agit plutôt de codes de triche visant à handicaper votre adversaire lors du combat, comme pouvoir inverser ses commandes, se rendre invisible ou encore être invincible pendant une dizaine de secondes, autant débrancher la manette de son pote cela reviendrait à la même chose. Les devs ont totalement enterrés le coeur du jeu, comment est-ce possible de se foirer sur toute la ligne de la sorte? un jeu de fight est sensé représenter notre maîtrise du jeu afin de prendre l'ascendant sur son adversaire, il ne s'agit ici que d'une bataille d'infirmes impliquant quelques coups de couteau dans le dos.



Si vous galérez à finir le jeu sachez que des codes sont disponibles (sans Action replay) à faire au menu principal en pressant une combinaison de touche dans un ordre bien précis, permettant de parcourir le mode histoire en Godmode (Invicible full power!!) du coup plus qu'à pianoter la manette à chaque boss jusqu'au dénouement final, au moins ils ont eu la présence d'esprit de trouver un moyen de vous faire relâcher toute cette frustration.

Vu toutes les tares que le jeu traîne à son cul, il doit bien y avoir une lumière dans cet immense gouffre sans fond, les gars se sont pas foirés sur toute la ligne? car quand on regarde l'arrière de la jaquette la première fois on se dit que les devs ont explosé le budget au niveau de l'esthétique, on parle quand même d'un jeu attendu annonçant des graphismes révolutionnaires diantre!!!



Verdict les personnages s'en sortent pas trop mal, arborant un rendu 3D (comme un certain Donkey Kong Country que tout le monde connait) sensé appuyer sur son côté futuriste, par contre les animations c'est clairement le minimum syndical, ils atteignent un seuil de statisme frôlant la perfection, donnant plus l'impression de voir un aspirateur affronter un mixeur que d'assister à un combat de machines sophistiquées, si c'est ça le futur on est pas dans la merde.



Les décors sont génériques et les couleurs ternes, on reste dans le classique niveau diversité. Les stages sont totalement dépourvus de vie, de la bête 2D avec aucun mouvement à la ronde. A chaque début de combat, vous aurez droit à une micro cinématique servant à présenter votre adversaire (et tenter de vous en mettre plein les yeux) c'est pas moche en l'état, mais ce point ne réussira pas à vous faire oublier cette catastrophe dans sa globalité.

Aprés avoir violenté vos yeux le titre va maintenant s'occuper de vos oreilles. La bande-son ne propose rien d'extraordinaire non plus, un mélange de bip-bip couplés à des tût-tût enrobés de crissements désagréables sensés représenter des sons de guitare électrique (ajoutez les sons de métal qui s'entrechoquent et c'est bingo) même si certaines sonorités s'en sortent mieux que d'autres, entendez par là un son pris dans une boucle infinie, l'ensemble se révèle d'une banalité flagrante et que si le support concerné n'aide pas non plus on a quand même connu beaucoup mieux sur ce dernier, le jeu étant sorti sur CD-I c'est bien sûr sur cette machine qu'il tire son épingle du jeu niveau musical.



Le compositeur se nomme Richard joseph, qui ne signe pas son meilleur travail vu qu'il possède un beau petit curriculum vitae, je ne citerais pas les licences vous êtes assez grands pour le faire de vous-même. Je n'ai malheureusement rien d'autre à ajouter à ce sujet.......... hein quoi?.......... qui?.......... sur la jaquette!? "regarde la boîte attentivement"......... ah oui BRIAN MAY!!! vous connaissez? non aucun rapport avec Mathilda, c'est un guitariste de légende, il faisait partie du groupe Queen.



Y a pas à dire avec cette belle bulle bien flashy, mentionnant le nom de l'artiste, ils ont clairement essayé de ratisser large afin de pousser à l'achat. Beaucoup à l'époque ont dû croire que le gars avait bossé à fond sur la BO, il n'en ai rien, sa contribution se limite à une musique "The dark" (sauf sur CD-I il y a aussi "Resurrection" en instrumentale) musique parue sur son album "Back to the light" en 1992, la version originale est de bonne facture tandis que la mouture SNES va tirer la qualité vers le bas, ce qui est totalement logique donc ne jouons pas les mauvaises langues sur ce coup.

"Mesdames et messieurs, voici Brian May dans un numéro unique!"

"Son créé avec 2 ressorts et 3 élastiques"

Mon avis:



Vous vous demandez sûrement l'intérêt d'un tel article, pourquoi parler d'un jeu largement traîné dans la boue, faisait partie des pires hontes du jeu vidéo? et bien j'ai voulu lui redonner une chance, relancer quelques sessions pour avoir un oeil neuf sur le titre. Mais malheureusement le constat est sans appel, il s'agit bel et bien d'une daube, vous pouvez tourner le problème dans tous les sens c'est peine perdue, il n'y a strictement rien à sauver dans cette soi-disant révolution robotique. Aucune nostalgie positive ni plaisir pad en main, fuyez ce jeu comme la peste c'est une perte de temps... ne me remerciez pas, j'aurais aimé que quelqu'un me prévienne aussi à l'époque (RIP mon argent)