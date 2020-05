Ce poste de Reddit devient viral, mais il est complètement faux. ("Des centaines d'employés mis à pied" ???) En fait, les gens à qui j'ai parlé à Naughty Dog croient que le leaker n'était pas vraiment un employé, bien que je n'aie pas encore vu de preuve. Je continue à fouiner...

Il pourrait y avoir plusieurs choses différentes. Avec des gens qui travaillent à domicile à cause de covid, les builds de jeux ne sont pas aussi sûres qu'elles le seraient si tout le monde ne pouvait y jouer qu'au bureau.

Je regrette d'avoir tweeté un "Take on this" plus tôt, alors que nous ne savions pas vraiment s'il s'agissait d'un employé de ND (ce qui me sert à réagir à Twitter), mais certaines des affirmations ne tiennent pas la route. ND a de vrais problèmes (que j'ai beaucoup couverts), mais ils ont en fait donné aux employés un salaire supplémentaire pour le covid

L'avertissement est que si cet *employé était* mécontent, bien sûr, ND ne voudrait pas que quelqu'un le sache. Mais j'ai parlé à beaucoup de développeurs de ND au fil des ans et beaucoup d'entre eux l'ont décrit comme un bon endroit pour travailler... sauf pour le crunch