Dans des paysages surréalistes qui couvrent la vie et la carrière d’un père, ZED est une quête désespérée pour retrouver des souvenirs qui s’évanouissent et créer une dernière œuvre pour son petit-fils.

Éditeur : Cyan Ventures Développeur : Eagre Games Genre : Aventure Prévu sur PC Date de sortie : Printemps 2019 (PC) Compatible Oculus Rift et HTC Vive sur PC. Moteur du jeu : Unreal Engine 4

Like

Who likes this ?

posted the 02/27/2019 at 09:00 PM by nicolasgourry