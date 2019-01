Éditeur : Daedalic Entertainment

Développeur : Tessera Studios

Genre : FPS/Thriller

Prévu sur PS4

Date de sortie : 13 février 2019 (PS4)

-Prévu en dématérialisé et physique-

Le jeu est compatible PSVR, mais il n'est pas obligatoire.

Vous incarnez Ben, l'aîné des enfants de la famille Richter. Pendant que vous êtes en vacances dans une maison de campagne, vous êtes le témoin de trois intrus dangereux se glissant dans la maison et prenant vos parents en otage.Avec vos parents retenus et votre sœur cachée, vous êtes coincé dans la maison avec les intrus. Vous devrez trouver le moyen de sauver votre famille tout en sachant qui sont les trois agresseurs et ce qu’ils veulent.Vous ne pouvez pas fuir ou les confronter. Votre seule option est… de vous cacher.