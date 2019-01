C'est un prologue deLe sorcier corrompu Gaufroi a enlevé votre maître, le mage Alguin, et vous êtes le seul à espérer le sauver. Vous êtes peut-être un apprenti maintenant, mais pour sauver votre maître, vous devrez: explorer dix cachots sournois.

Éditeur : inXile Entertainment Développeur : inXile Entertainment Genre : RPG/FPS Disponible sur PC Prévu sur PS4 Date de sortie : 5 Février 2019 (PS4/PSVR) Compatible Oculus Rift et HTC Vive sur PC.

posted the 01/04/2019 at 06:05 PM by nicolasgourry