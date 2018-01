Discord est une plateforme en ligne permettant d’échanger à plusieurs soit en utilisant une application, soit via navigateur Web. Avec le Discord de Gamekyo, vous pourrez échanger sur différents sujets de manière instantanée avec les autres membres, que ce soit de l'actualité du jeu vidéo ou sur des sujets plus variés comme le cinéma, les séries, la musique etc...



Nous avons fait un reboot du serveur, ce qui implique que tout le monde a été expulsé. Vous pouvez nous rejoindre à nouvelle en allant à cette adresse :



https://discord.gg/mJcyyxj est une plateforme en ligne permettant d’échanger à plusieurs soit en utilisant une application, soit via navigateur Web. Avec le Discord de Gamekyo, vous pourrez échanger sur différents sujets de manière instantanée avec les autres membres, que ce soit de l'actualité du jeu vidéo ou sur des sujets plus variés comme le cinéma, les séries, la musique etc...Nous avons fait un reboot du serveur, ce qui implique que tout le monde a été expulsé. Vous pouvez nous rejoindre à nouvelle en allant à cette adresse :

Programme du week-end :- Comme ça fait un petit moment, si tout va bien, un nouvel quizz musical sera organisé samedi soir. Comme toujours, il suffira simplement de rejoindre le salon vocal dédié et de bien penser à couper vos micros en écoutant simplement la musique diffusée et répondre à l'écrit sur le channel textuel.- Un autre quizz sera probablement organisé aussi, qui sera écrit. La base de donnée a bien évolué et compte plus de 5000 questions, avec des questions portant aussi bien sur la culture du jeu vidéo que sur des questions imagées visant à deviner de quel jeu il s'agit.[/quote]