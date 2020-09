Plus de doute à avoir, le PDG de SIE,vient en effet de confirmer auque la quasi intégralité de la ludothèque PS4 sera retrocompatible avce la PS5.Le monsieur a en effet déclaré que sur les milliers de jeux testés pour la rétrocompatibilité PS4,Sony a également annoncé un nouveau service appelé PS Plus Collection, qui proposera 18 titres PS4 à télécharger aux abonnés PS+ sur PS5.Les titres annoncés (PS+ Collection) pour l'heure:

posted the 09/16/2020 at 11:55 PM by lightning