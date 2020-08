Semaine 30 : du 27/07/2020 au 01/08/2020.

TOUS



1) Ghost Of Tsushima (PS4) / =

2) Animal Crossing : New Horizons (Switch) / =

3) Paper Mario : The Origami King (Switch) / =

4) Mario Kart 8 Deluxe (Switch) / =

5) The Last Of Us Part II (PS4) / =

(3ème semaine consécutive en 1er place pour Ghost Of Tsushima) (3ème semaine consécutive en 1er place pour Ghost Of Tsushima)

S.E.L.L.

Ghost Of TsushimaThe Last Of Us Part IIFairy TailF1 2020 - Seventy EditionStreet of Rage 4Forza Horizon 4Animal Crossing : New HorizonsPaper Mario : The Origami KingMario Kart 8 DeluxeLes Sims 4 : Édition StandardWorld of Warcraft : Battle for AzerothRed Dead Redemption 2Le dématérialisé n'est pas pris en compte.