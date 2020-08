NordVPN propose une offre exclusive et à durée très limitée en partenariat avec GamesPlanet.Offre valable pour 48h seulement, du Vendredi 7 Août 2020 au Dimanche 9 août 2020 inclus.Pour toute souscription à l’offre 3 ans de NordVPN, recevez un jeu AAA GRATUIT.Il vous suffit de rentrer le code promo « GamesPlanet » lors de votre achat.Attention néanmoins, NordVPN dispose d’une garantie de remboursement (satisfait ou remboursé) sous 30 jours, vous recevrez donc votre code par mail pour télécharger votre jeu, le 31ie jour.Vous pourrez ensuite sélectionner un jeu parmi une liste de 50 jeux AAA !Voici la page de l’offre NordVPN x GamesPlanet : https://nordvpn.com/fr/gamesplanet/ Voici la liste des jeux AAA disponibles : https://fr.gamesplanet.com/promo/nordvpn (Lien vers les CGV de l’offre : https://nordvpn.com/fr/gamesplanet/terms-of-service/ Listing des jeux disponibles :1 Crusader Kings III (précommande – sortie le 01/09/2020)2 Destiny 2: Beyond Light + Season Pass (précommande – sortie le 10/11/2020)3 STAR WARSTM : Squadrons (précommande – sortie le 02/10/2020)4 FIFA 21 Standard Edition (précommande – sortie le 09/10/2020)5 PES 2021 Club Manchester United Edition (précommande – sortie le 15/09/2020)6 Mount & Blade II : Bannerlord7 RESIDENT EVIL 38 Port Royale 4 Extended Edition9 NBA 2K2110 Imperiums: Greek Wars11 Le Donjon de Naheulbeuk : L'Amulette du Désordre (sortie le 27/08/2020)12 Serious Sam 4 Deluxe Edition (sortie Août 2020)13 Yakuza: Like a Dragon - Day Ichi Edition (date de sortie bientôt annoncée)14 Death Stranding15 DOOM Eternal16 Borderlands 317 Red Dead Redemption 218 GRID Ultimate Edition19 CODE VEIN Deluxe Edition20 RESIDENT EVIL 2 / BIOHAZARD RE:2 Deluxe Edition21 STAR WARS Jedi: Fallen Order22 Call of Duty: Modern Warfare - Standard Edition23 eFootball PES 2020 Legend Edition24 Football Manager 202025 Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 (précommande – sortie 2020) 26 Total War: THREE KINGDOMS27 DIRT 5 (précommande – sortie Octobre 2020)28 Battlefield V29 Ni no Kuni II: Revenant Kingdom30 Devil May Cry 5 - Deluxe Edition31 Madden NFL 2032 Anthem33 Need for Speed: Heat34 Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville35 DRAGON BALL Z: KAKAROT36 The Outer Worlds37 RAGE 238 Sekiro: Shadows Die Twice39 GreedFall40 Shadow of the Tomb Raider41 DRAGON BALL FighterZ42 Monster Hunter: World43 Far Cry: New Dawn - Deluxe Edition44 Wolfenstein II: The New Colossus45 F1® 2020 Seventy Edition46 Monster Hunter World: Iceborne Digital Deluxe47 HITMAN 248 Tropico 6 El Prez Edition49 The Surge 250 Imperator: Rome - Deluxe EditionMerci à vous de bien vérifier au préalable que le jeu souhaité est disponible sur votre système d’exploitation, que la clé d’activation proposée et sa disponibilité vous conviennent.Démarches « step-by-step » pour accéder à l’offre :1. Rendez-vous sur : https://nordvpn.com/fr/gamesplanet/ 2. Cliquez ensuite sur : « Obtenez un jeu GRATUIT avec l’offre spéciale » ou « Profitezde notre offre »3. L’offre 3 ans est déjà sélectionnée4. En bas de la page, cliquez sur « Avez-vous un code de réduction ? »5. Rentrez le code « GamesPlanet » s’il n’est pas déjà pré-rempli6. Procédez au paiement (le code promo appliqué est mentionné)7. Vous recevrez maintenant un email concernant l’offre à laquelle vous venez desouscrire. 30 jours plus tard, un dernier email comprenant votre code promo pour télécharger votre jeu gratuit sur le site GamesPlanet.C’est tout