Une mise à jour rapide sur la rétrocompatibilité - Avec tous les jeux étonnants du catalogue de PS4, nous avons consacré des efforts importants pour permettre à nos fans de jouer à leurs favoris sur PS5. Nous pensons que la grande majorité des plus de 4 000 titres PS4 seront jouables sur PS5.



Nous nous attendons à ce que les titres rétrocompatibles soient diffusés à une fréquence plus élevée sur PS5 afin qu'ils puissent bénéficier de fréquences d'images plus élevées ou plus stables et de résolutions potentiellement plus élevées. Nous évaluons actuellement les jeux titre par titre afin de repérer les problèmes qui nécessitent des ajustements de la part des développeurs de logiciels d'origine.



Dans sa présentation, Mark Cerny a donné un aperçu du Top 100 des titres PS4 les plus joués, démontrant ainsi la qualité de nos efforts de rétrocompatibilité. Nous avons déjà testé des centaines de titres et nous nous préparons à en tester des milliers d'autres à l'approche de leur lancement. Nous ferons le point sur la rétrocompatibilité, et nous vous donnerons beaucoup plus d'informations sur la PS5 dans les mois à venir. Restez à l'écoute !

Petit up sur la rétro sur le blog Playstation