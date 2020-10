Apres la suite de Card Captor Sakura en 2018, c'est desormais Tokyo Babylon qui aura le droit de revenir sur les ecrans via le studio Go Hands (K, Mardock Scramble) dont on reconnait assez bien la patte "lumineuse".Une premiere adaptation en 2 OAV avait vu le jour en 1992 et est disponible chez nous en DVD.A noter que le hero apparait aussi dans "X" (X/1999)