C'est quasiment officiel et ça vient des sources de FandomWire, auteur d'un paquet de leaks sur le MCU et le DCU :- En pourparlers depuis quelques temps, Tobey Maguire et Andrew Garfield ont finalement signé avec Sony pour le Spider-Man 3 du MCU, confirmant le multi-verse avec le retour d'Electro.Selon les autres rumeurs encore à confirmer :- Présence de Venom/Eddy (avec Tom Hardy)- La Mary Jane (version Sam Raimi, j'ai zappé le nom) aurait également été cast

posted the 10/13/2020 at 08:40 AM by shanks