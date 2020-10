Paix sur vous tous les gens !



Je vous écris ce petit article pour faire part de ma riche année 2020 de jeu vidéo (petit article du dimanche).



En sept mois (d'avril à octobre) j'ai enchaîné sans pause et dans l'ordre : Zelda BOTW, FF7R, Ori (le premier), Hollow Knight, The last of us part 2 et enfin Ghost of Tsushima.



Cette gen a été l'une des meilleure selon moi car j'ai enfin eu les moyens et surtout le temps de jouer (ps3-360 = licence-master).



Je ne pourrai pas citer les jeux qui m'ont marqués cette génération car il y en trop je vais plutôt parler de mes plus grosses déceptions : FF15 et MGS 5



Voilà c'était le petit article du dimanche qui ne sert pas à grand chose. Vivement les baffes de la prochaine gen.



Peace