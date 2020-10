Jeux Vidéo

La PlayStation 5 aura bien partout le bouton X pour confirmer confirmation et le bouton O annuler. Le contraire de ce à quoi les joueurs japonais sont habitués depuis 26 ans.La nouvelle vient de Famitsu, discutant des fonctionnalités à venir des consoles de nouvelle génération telles que le retour haptique et les temps de chargement rapides pris en charge par SSD.L'article explique que si les joueurs japonais et asiatiques comprennent que le «O» sert à confirmer et le «X» pour annuler, cela n'est pas pareil dans le reste du monde. Comme l'explique le développeur Kenji Iguchi sur Twitter, l'orient a en tête que « le bouton du bas confirme ».Les autres boutons de la manette - triangle et carré - étaient plus universels. Teiyu Goto, le concepteur du contrôleur de la PlayStation originale, a expliqué à 1Up.com que le triangle était conçu en rapport avec le point de vue (à la base pour gérer les commandes de la caméra), tandis que le carré symbolisé une feuille de papier (pour la gestions des menus).Igushi explique dans ses tweets que 26 ans de mémoire collective sont sur le point d'être trahis pour les joueurs japonais, une décision qui pourrait faire du tord à Sony Interactive Entertainment (SIE).Reste à savoir si certains développeurs proposeront au cas par cas des remappages des boutons, des configurations de contrôle alternatifs ou des contrôles spécifiques à une région.Source et article original : https://nichegamer.com/2020/10/04/playstation-5-to-make-x-to-confirm-o-to-cancel-global-japan-to-switch-after-26-years/